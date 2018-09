Operação do Bope deixa dois mortos em morros no Rio Duas pessoas morreram e ao menos duas foram presas durante uma operação da Polícia Militar na noite de ontem, nos morros da Serrinha e São José da Serra, em Madureira, zona norte do Rio de Janeiro. A operação contou com 70 policiais, incluindo agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope). Foram apreendidos quatro fuzis, uma metralhadora, uma pistola, granadas, munições e carregadores de diversos calibres.