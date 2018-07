Operação do Bope detém cinco no Morro da Providência Cinco pessoas já foram detidas durante a operação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) no Morro da Providência, no centro do Rio de Janeiro, para implantação da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP). A incursão começou às 8h30 e, de acordo com informações de policiais, não houve troca de tiros. Pelo menos dois dos detidos estavam com drogas.