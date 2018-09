Operação do Bope mata dois supostos traficantes no Rio Dois supostos traficantes morreram em uma operação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), na manhã de hoje, na Vila dos Pinheiros, no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro. Um fuzil, uma submetralhadora e drogas foram apreendidos.