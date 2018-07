Operação do Bope no Rio apreende 500 kg de maconha Uma operação de combate ao tráfico de drogas terminou com a apreensão de 500 kg de maconha na Favela do Jacarezinho, na zona norte do Rio de Janeiro. Cerca de 120 militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) contaram com o apoio de um helicóptero e da equipe de demolição, com retroescavadeiras, para remover barricadas montadas pelos traficantes nos acessos à comunidade. A droga, segundo a polícia, foi encontrada por cães farejadores.