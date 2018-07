Operação em farmácias no interior de SP apreende 2,7 mil caixas de medicamentos

Entre os principais remédios irregulares apreendidos pela operação, chamada de Tarja Preta e iniciada na terça, estão psicotrópicos (controlados, sem autorização) e remédios para disfunção erétil (falsificados). Foram presas 16 pessoas: 3 em Jaú, 4 em Bauru, 1 em Cafelândia, 2 em Lins e 6 em Avaré.

"Na embalagem é possível encontrar uma "raspadinha", na hora em que você raspa a caixa é possível encontrar a marca do laboratório. Outra forma de identificar o medicamento original é verificar se na caixa do remédio está o registro da Anvisa", ensina Raquel Rizzi, presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado.