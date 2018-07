Operação em favela do Rio deixa 1,9 mil alunos sem aula

A ação, que mobiliza cem homens das duas polícias, tem o objetivo de checar informações de inteligência sobre o tráfico de drogas na região. Um veículo blindado, conhecido como Caveirão, e dois helicópteros dão apoio à incursão.

Até as 10h, não havia informações de presos nem de tiroteio com traficantes. Foram apreendidas 38 máquinas caça-níqueis num imóvel na Rua Francisca. Os registros de ocorrência estão sendo feitos na 26ª Delegacia de Polícia (Todos os Santos).

O tráfego é normal na Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, que corta as favelas do Lins e é uma das principais vias de ligação da zona oeste com a zona norte e o centro da cidade.

Controladas por traficantes, as favelas do Lins ficam próximas de outras comunidades que já possuem Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs), como o Morro dos Macacos, em Vila Isabel, e São João, no Engenho Novo.

Para evitar que bandidos do Complexo do Lins fujam para o Morro da Covanca, em Jacarepaguá, na zona oeste, policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e do 18º Batalhão (Jacarepaguá) estão na região de mata que divide as comunidades.