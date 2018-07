Operação em favela do Rio deixou 1 morto e 3 feridos Um suposto traficante morreu e três pessoas ficaram feridas na manhã de hoje, durante operação de combate ao tráfico de drogas e ao roubo de automóveis na região da Favela de Manguinhos, no Rio de Janeiro. Dois suspeitos de tráfico também foram presos. De acordo com a Polícia Civil, a ação também localizou uma espécie de "enfermaria para o tráfico", um lugar cheio de medicamentos, onde os traficantes baleados eram socorridos.