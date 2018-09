Operação em favelas de SP prende 64 em dois meses A Operação Saturação, realizada nas favelas do Tiquatira e Kampala, região do bairro da Penha, na zona leste de São Paulo, prendeu 64 pessoas nos últimos dois meses - sendo 41 em flagrante por envolvimento com o tráfico de drogas e 23 procurados pela Justiça que foram recapturados. O resultado divulgado nesta sexta-feira pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) corresponde às prisões feitas desde 14 de abril, quando a operação teve início.