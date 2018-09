Operação em novas estações do metrô será ampliada

Segundo o Metrô, o horário não se estenderá até a meia-noite porque ainda restam 300 horas de testes a serem executados no novo sistema de sinalização CBTC (Comunication Based Train Control). Entre as 21 horas e 24 horas, serão realizadas as provas e verificações necessárias. As estações Tamanduateí e Vila Prudente são as mais recentes no trajeto da linha Verde.

O Metrô informou ainda que com a extensão do horário, o serviço de micro-ônibus que faz o trajeto entre as estações Tamanduateí e Sacomã, conhecido como Ponte Orca, não será mais disponibilizado aos usuários.