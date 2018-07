Operação em Paraisópolis já tem oito presos

Entre os materiais apreendidos pela polícia estão cinco armas de fogo, 137 munições, 10 quilos de cocaína, 125 quilos de maconha e 50 unidades de drogas sintéticas.

A ação da PM na favela conta com efetivo de 500 homens da Tropa de Choque do 16º Batalhão e deve se estender por cerca um mês. Um total de 100 carros, dois caminhões, 28 motos, oito cães, 60 cavalos e um helicóptero foram empregados no cerco à favela, que na segunda-feira tinha 12 pontos com bloqueios.

De acordo com o Secretário de Segurança Pública Antonio Ferreira Pinto, Paraisópolis foi o local de onde partiram algumas ordens para a execução de policiais militares no Estado, na guerra não declarada entre membros do Primeiro Comando da Capital (PCC) e a polícia. Na segunda-feira foi preso na comunidade Edson Ferreira dos Santos, de 31 anos, o Nenê, apontado pela polícia como membro da facção - ele seria o responsável por fazer os "julgamentos" na comunidade, função conhecida como "disciplina".

(Felipe Tau, estadão. com.br/11h59)