Operação em Paraisópolis-SP mantém saldo de 3 presos Até as 17 horas de hoje, a Operação Saturação não resultou em nenhuma prisão na Favela Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. Assim, mantém-se o saldo de três detenções. Neste terceiro dia da ação, afora a recuperação de quatro carros, também não houve alteração no balanço de apreensões: duas armas de fogo, 18 caça-níqueis, 1,7 quilo de maconha, 72 papelotes de cocaína e 75 comprimidos de ecstasy. Cerca de 300 policiais da Tropa de Choque e 100 do policiamento local ocupam a favela desde quarta-feira. Ao todo, eles já revistaram 1.972 pessoas e vistoriaram 275 carros, 508 motos e cinco ônibus. Além de manter a ordem na comunidade, o objetivo dos policiais, que dispõem de 100 viaturas e um helicóptero, é tentar recapturar foragidos e identificar os envolvidos no tumulto ocorrido na última segunda-feira, quando carros foram incendiados e ruas fechadas com barricadas.