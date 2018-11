Operação em shopping no centro de SP deporta 6 Seis estrangeiros foram deportados e um lojista foi preso durante fiscalização no Shopping Mundo Oriental, na rua Barão de Duprat, região central de São Paulo, deflagrada na última sexta-feira. A operação continua neste domingo. O objetivo da operação é a verificação de documentos fiscais e pessoais de cerca de 350 lojistas, administradores e funcionários para avaliar irregularidades no local, com vistas ao combate à pirataria, contrabando e sonegação fiscal.