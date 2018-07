Operação em SP contra lixo na rua apreende 22 veículos

Em um dos pontos vistoriados pelos policiais e agentes da Prefeitura, no Jaguaré, zona oeste, sete caminhões com caçambas e uma retro escavadeira foram apreendidos em uma área de 3.200 metros quadrados. Dentre os caminhoneiros flagrados, um deles era procurado pela Justiça. Durante a operação, em cada uma das 31 Subprefeituras da cidade, agentes municipais, investigadores de delegacias do Meio Ambiente e policiais militares percorreram áreas utilizadas para o descarte ilegal de entulho.