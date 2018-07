Operação fecha três casas noturnas em Maceió

Entre as irregularidades encontradas nos estabelecimentos estava a ausência de sinalizações de saídas de emergência, fundamentais em ambientes desta natureza, de acordo com Jamerson Oliveira, diretor de Fiscalização e Postura da Secretaria Municipal de Controle do Convívio Urbano (SMCCU).

Ele informou que as casas foram fechadas com base no Código de Postura do Município de Maceió (Lei 3.538, de 23 de dezembro de 1985), que prevê, em seu Artigo 428, o embargo de estabelecimentos comerciais que estiverem funcionando sem as licenças necessárias para tal.

A operação desta manhã, que contou com agentes da Sempma (Secretaria Municipal de Proteção ao Meio Ambiente) e SMCCU (Secretaria Municipal de Controle do Convívio Urbano) é a primeira depois que o governador de Alagoas Teotônio Vilela Filho (PSDB) assinou decreto - publicado no Diário Oficial do Estado de terça-feira (29) -, determinando que casas de show e boates com capacidade acima de 500 pessoas que não estejam com o Certificado de Aprovação do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBMAL) dentro do prazo de validade sejam interditadas pela corporação.

Na segunda-feira (28), o comando do Corpo de Bombeiros revelou que todas as casas de shows e boates no Estado estariam funcionando com licenças vencidas, entre elas Loop Lounge Club e Musique, administradas por Matheus Vilela, sobrinho do governador.