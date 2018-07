Operação Fim de Ano nos aeroportos começa no dia 13 A Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias (Conaero) terá uma reunião com todas as empresas áreas e representantes de outros órgãos que atuam nos aeroportos brasileiros na próxima quinta-feira, 12. Na ocasião, serão anunciadas todas as medidas da "Operação Fim de Ano" do setor aéreo. Essa programação será executada de 13 de dezembro deste ano a 13 de janeiro de 2014, período durante o qual há aumento no fluxo de passageiros. A reunião será coordenada pelo ministro da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República (SAC/PR), Moreira Franco.