Operação Laguna reúne 4.500 militares Quase 10 mil militares do Exército, Marinha e Aeronáutica iniciaram ontem, em Mato Grosso do Sul, um treinamento com a simulação de conflito internacional. Os exercícios estão sendo realizados nas fronteiras com a Bolívia e o Paraguai. Chamado de Operação Laguna, o treinamento, que ocorre todos os anos, terminará no dia 9. Este ano, cerca de 4,5 mil homens participam da ação.