Operação Lapa Presente prende 35 no primeiro dia Criada para diminuir a violência na região boêmia do centro do Rio, um dos pontos de maior atração de turistas da cidade, a Operação Lapa Presente teve 35 presos no primeiro dia de funcionamento, entre as 21h30 de quarta-feira , dia 1, e as 5h30 desta quinta-feira, 2. Segundo o governo do Estado, todos foram presos por porte de drogas. Duas pessoas eram foragidas da Justiça e uma tinha uma faca. Os agentes recolheram 26 moradores de rua, um deles menor de idade.