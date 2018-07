Operação leva 887 'mijões' para a delegacia no RJ Desde o dia 20 de janeiro, primeiro dia dos desfiles dos blocos pré-carnavalescos, até a noite desta terça-feira, 21, 887 "mijões" foram encaminhados para as delegacias da cidade do Rio de Janeiro. Este número é maior do que o do carnaval do ano passado, quando 777 pessoas foram parar nas delegacias da cidade por fazer xixi em via pública.