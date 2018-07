Operação mata 2 e prende 13 em favela de Niterói-RJ Operação conjunta da Polícia Militar (PM) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) já prendeu 13 suspeitos na manhã de hoje em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Além disso, dois acusados de tráfico morreram em confronto com a polícia. A operação começou por volta das 5 horas na favela Morro dos Marítimos. De acordo com a PM, ainda não houve nenhuma apreensão.