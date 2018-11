No total, 130 policiais civis e 80 militares participam da operação, que será realizada no Recife e região metropolitana. Os mandados de prisão preventiva foram expedidos pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Capital, no Recife. O grupo passou a ser investigado em agosto deste ano. Os presos serão levados a sede do Grupo de Operações Especiais (GOE) da Polícia Civil, no bairro Cordeiro.