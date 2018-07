Operação mira quadrilha formada por policiais em MS

Estão sendo cumpridos 34 mandados de busca e apreensão domiciliar, nove mandados de busca e apreensão de veículos, oito mandados de prisão preventiva, 12 mandados de prisão temporária, dentre outras diligências, em Campo Grande, Sidrolândia, Dois Irmãos do Buriti e em Rondonópolis, para coletar material relacionado à quadrilha.

De acordo com as investigações, os policiais militares ajustam o pagamento de propina para permitirem a passagem de carregamentos ilícitos que obrigatoriamente passam pela cidade, rota dos contrabandistas vindos do Paraguai.

O Gaeco, integrado por Promotores de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, investiga os fatos desde fevereiro deste ano e realiza a operação Holambra para apreender provas da investigação e para impedir que os agentes públicos com desvio de conduta continuem no exercício do cargo.