Operação Morfeu apreende mais de 40 mil comprimidos

Entre os presos estão funcionários de postos de gasolina situados às margens das rodovias, apontados pelas investigações como facilitadores do esquema. Os envolvidos poderão ser enquadrados nos crimes contra a saúde pública. As penas podem variar de 1 a 15 anos de reclusão.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, em Goiás foram cumpridos mandados de busca e apreensão em restaurantes, lanchonetes, postos de combustíveis, transportadoras e residências compreendidas em trechos da Rodovia BR-153, de Anápolis até Porangatu. Foram apreendidos mais de 12 mil comprimidos de anfetaminas diversas, cerca de R$ 5 mil em espécie, além de cheques. Oito suspeitos acabaram detidos.

No Maranhão, em Santa Inês, cidade a 240 km da capital da capital, em um posto de gasolina na BR-316, foram apreendidos mais de cinco mil comprimidos de anfetamina. Quatro funcionários do posto foram presos em flagrante. Um revólver calibre 38, sem numeração foi apreendido no local.

No Piauí foram apreendidos pouco mais de 15 mil comprimidos, além de armas e munições. O gerente de um dos postos de gasolina foi preso em flagrante suspeito de envolvimento no esquema de venda de estimulantes.

Na Bahia, na localidade de Santo Antônio de Jesus, cerca de 200 km de Salvador, agentes apreenderam em uma empresa farmacêutica cerca de 1.200 frascos de medicamentos irregulares. Segundo agentes da Anvisa, os produtos com fins terapêuticos eram comercializados sem licença do órgão regulador. Uma pessoa foi detida na ação e conduzida para a Delegacia de Polícia Civil local.

No Ceará, agentes apreenderam cerca de três mil cápsulas de anfetaminas, além de estimulantes sexuais. Um revólver calibre 38, com a numeração raspada também foi apreendido.