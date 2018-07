Operação na cracolândia, em SP, completa dez dias Hoje faz dez dias que a Polícia Militar cercou a região da cracolândia, no centro de São Paulo. Do dia 3 até as 17 horas de ontem, 69 pessoas foram presas - a maioria microtraficantes -, 152 usuários de drogas foram encaminhados a tratamento e 3.607 passaram por revistas. No total, policiais apreenderam 0,63 kg de crack e funcionários da Prefeitura retiraram 78 toneladas de lixo. Do ponto de vista operacional, esse é o resumo da ação.