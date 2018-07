Operação na Cracolândia prende cinco pessoas Cinco pessoas foram presas nos dois dias de intensificação do policiamento na região da Cracolândia, no Centro de São Paulo, segundo balanço divulgado na noite de ontem (04). A ação policial segue por tempo indeterminado. Foram recapturados três foragidos da Justiça e duas pessoas foram presas por tráfico de drogas. Foram apreendidos duas armas de brinquedo e cinco carcaças de motocicletas. Dos presos por tráfico, uma pessoa estava com aproximadamente 100 pedras de crack e a outra com cerca de 50.