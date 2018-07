Operação na Mangueira deixa 4 mortos no Rio Uma operação da Delegacia de Combate às Drogas (Dcod) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil do Rio matou quatro pessoas acusadas de serem traficantes e prendeu outros três, ontem de manhã, no Morro da Mangueira, na zona norte do Rio. Segundo a polícia, entre os mortos está o chefe do tráfico local, Bruno Rogério Tavares, o Bruninho, que seria ligado a Alexander Mendes da Silva, o Polegar, que está preso.