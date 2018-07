Operação na Rocinha deixa 2 mil alunos do Rio sem aula A Polícia Civil do Rio de Janeiro encontrou hoje na favela da Rocinha, na zona sul da capital fluminense, uma refinaria clandestina de cocaína e 20 quilos da droga. A operação deflagrada hoje contou com mais de 300 agentes de 28 delegacias, além de dois helicópteros e um carro blindado. Um homem foi preso. Por causa do intenso tiroteio, logo no início da manhã, mais de 2 mil alunos ficaram sem aula na região.