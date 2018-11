Operação Navidad prende 11 por tráfico de drogas no RS

A ação tem por objetivo o combate ao tráfico de drogas na região. Cerca de 250 policiais civis e militares cumprem 33 mandados de busca e apreensão no local.

Trabalham na operação equipes da Polícia Civil e do Gate, da Brigada militar, focadas na localização de explosivos no bairro Lami, zona sul de Porto Alegre. Os suspeitos e o material apreendido deverão ser encaminhados para o Posto da BM, onde será feita triagem pela Delegacia Itinerante da PC, que está no local.