Operação no Rio deixa um morto e um ferido Uma pessoa morreu e outra ficou ferida durante operação da Polícia Militar na Favela do Rola, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio, na manhã de hoje. Policiais militares do 27º BPM (Santa Cruz) apreenderam 10 quilos de maconha e uma pistola. A ocorrência foi registrada na delegacia da área.