Operação no Rio prende 11 pessoas por contrabando A Polícia Civil do Rio de Janeiro descobriu hoje um depósito de produtos piratas no bairro de Campo Grande, na zona oeste da capital fluminense. Policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) apreenderam cerca de 150 mil CDs piratas, seis máquinas de caça-níqueis e R$ 2 mil. Ao todo, 11 pessoas foram presas.