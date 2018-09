Operação no Rio prende mais dois policiais

No total, o Ministério Público do Estado do Rio requereu a prisão preventiva 45 pessoas. Até o momento, 37 mandados foram cumpridos. Ainda há oito pessoas foragidas. Entre os presos estão 20 PMs e nove policiais civis.

O delegado Carlos Alberto Oliveira, ex-subchefe operacional de Polícia Civil e que vinha desempenhando o cargo de subsecretário de Operações da Secretaria Especial de Ordem Pública do Município do Rio, é um dos que estão presos. Ele foi transferido no fim da noite de ontem para o presídio Bangu 8. Entre as acusações estão as de venda de armas apreendidas para o tráfico, formação de milícias em comunidades carentes e pilhagens em favelas ocupadas para a implantação de Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs).