Operação no RJ gera tiroteio e deixa alunos sem aula

Durante essa operação, que mobilizou diversas delegacias da Polícia Civil, a instituição pretendia prender 17 pessoas e fazer 25 apreensões, em vários bairros do Rio. Na Rocinha houve tiroteio e um homem, suspeito de participar do ataque aos policiais, foi baleado e morreu. Pelo menos 500 alunos ficaram sem aulas devido à operação policial na comunidade.

Até a tarde de hoje, oito pessoas haviam sido presas em todo o Estado do Rio, entre elas dois irmãos gêmeos, que seriam os chefes do grupo. Na cidade do Rio, além da Rocinha, ocorreram prisões na Barra da Tijuca e em Jacarepaguá, ambos na zona oeste. Os detidos vão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, quadrilha e furto mediante fraude, e podem ser condenados a até 26 anos de prisão.

Em vez de instalar e retirar da máquina de cartão de crédito o aparelho capaz de copiar os dados ilegalmente, a quadrilha reunia os dados por meio de um sistema online (bluetooth). "Eles fazem a instalação do coletor de dados (numa máquina de cartões) e se aproximam (da máquina) pareando um telefone celular ou notebook à máquina infectada", contouo delegado Rodrigo Freitas, da Delegacia do Aeroporto Internacional. Depois de capturar as informações do cartão verdadeiro, a quadrilha produzia novos cartões e passava a utilizá-los para compras.

Cerca de 40 cartões eram clonados por mês (inclusive aqueles que funcionam com chip), gerando faturamento de R$ 500 mil nesse período. Segundo André Drummond, diretor do Departamento Geral de Polícia Especializada, pode ser a primeira vez que uma quadrilha consegue dados de cartões de crédito com chip. A suspeita de fraude começou no aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador (zona norte do Rio), onde a Polícia Civil iniciou a investigação. Garçons, um segurança e até taxistas que atuavam no aeroporto são suspeitos de participar do esquema.