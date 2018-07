Operação no RS desarticula quadrilha de roubo a cargas Policiais gaúchos prenderam hoje três pessoas por formação de quadrilha e pela prática de crime de apropriação indébita. A operação, batizada de Cárcere, aconteceu nas cidades de São Sebastião do Caí, Rio Grande, Pelotas e Estância Velha. Segundo o delegado Rodrigo Bozzetto, a ação apurou que o roubo de um caminhão com carga de polietileno, no valor de 100 mil reais, foi simulado pelo motorista do veículo, com ajuda de um gerente de uma filial de uma empresa de transportes internacionais e de um homem com antecedentes criminais. O trio está preso temporariamente.