Operação padrão da PF causa filas em Congonhas

Na sede da PF na Lapa, na zona oeste da capital paulista, funcionários permitiram a entrada apenas de pessoas com atendimento agendado para a retirada de passaporte. A ação gerou filas e algumas pessoas tiveram de voltar para casa sem o documento. Policiais Federais de todo o Brasil aderiram à paralisação por 24 horas, anunciada ontem pela Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef).

De acordo com nota do órgão, hoje, os agentes farão ainda uma avaliação do diretor-geral, superintendentes e chefes de delegacia em todas as unidades da PF. Uma reunião está marcada para as 17 horas, em Brasília, com representantes da Fenapef e do Ministério do Planejamento.