Operação-padrão em SP continua sem afetar passageiro

Segundo a assessoria de imprensa do sindicato, a meta do movimento não é atingir os passageiros, mas sim conscientizar o governo sobre a precariedade no cumprimento do dever dos agentes nos aeroportos. O protesto dos servidores da PF também é contra as terceirizações em funções exclusivas da Polícia Federal, de acordo com o Sindpolf.

Representantes do Sindpolf deve comparecer por volta das 15 horas no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, para acompanhar a operação-padrão. A operação-padrão, por volta das 13h30, ainda não teve início no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, segundo o sindicato.

Durante a operação-padrão, os policiais irão alertar a população para a insegurança dos aeroportos e haverá mais rigor na checagem de documentos, como passaporte e bilhete de passagem, entrevista com o passageiro e a checagem no sistema da PF de procurados e impedidos de deixar o País, tanto na chegada quanto na saída. Até mesmo brasileiros serão interrogados na entrada.