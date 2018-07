'Operação Pancadão' multa bares na zona sul de SP

Segundo a Guarda Civil Metropolitana, que participou da ação junto com a Polícia Militar, a Subprefeitura de M''Boi Mirim e agentes do Programa de Silêncio Urbano (PSIU) da Prefeitura de São Paulo, 14 veículos foram autuados por estacionarem em cima da calçada e um por som acima do permitido. Além disso, cinco máquinas caça-níqueis foram apreendidas. Durante a ação, foram fiscalizados bares na Rua Fermentelos, na Estrada da Riviera e na Avenida Guarapiranga.