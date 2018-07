Operação para deter óleo decepciona

No segundo dia de uma ampla operação da empresa petrolífera British Petroleum (BP), concessionária de uma plataforma de petróleo que explodiu há mais de um mês e que causa um enorme vazamento de óleo e gás no Golfo do México, autoridades do governo dos Estados Unidos e da companhia advertiam que a situação não está sob controle.

Com a imagem arranhada por acusações de ter reagido tardiamente ao vazamento, o presidente Barack Obama esteve ontem na costa da Louisiana, Estado mais afetado pelo desastre ecológico, o mais grave da história americana. "Não sabemos qual será o resultado do procedimento, altamente complexo", disse.

O CEO da BP, Tony Hayward, disse ser necessário esperar até amanhã para ter certeza de que o vazamento foi contido. Apesar de demonstrar otimismo com o sucesso parcial da operação, o executivo disse que não sabe se eles serão "capazes de eliminar completamente o vazamento". Na sua avaliação, a chance de sucesso do procedimento, denominado "top kill", é de 60 a 70%.

O "top kill" consiste no lançamento de milhões de litros de uma substância densa similar à lama no ponto por onde vaza o petróleo. Além disso, no último dia, alguns sólidos como bolas de golfe e pedaços de pneu também foram injetados, manobra chamada de "junk shot".

Frustração. Mas, em entrevista ao jornal The New York Times, um técnico que trabalha nas operações da BP que não quis se identificar afirmou que "todo mundo está desapontado" com os resultados das ações. "Não vou dizer que o progresso foi zero, mas eu não sei se vamos conseguir juntar lama o suficiente." Segundo ele, os engenheiros conseguiram manter menos de 10% dos fluidos injetados nos tubos sobre o poço.

Em sua segunda visita à Louisiana desde o desastre, Obama foi novamente alvo de críticas. Opositores do Partido Republicano classificam o vazamento como o "Katrina" do atual presidente, em referência ao furacão de 2005 que destruiu Nova Orlean e afetou a popularidade de George W. Bush.

Segundo pesquisa do Instituto Zogby, só 16% dos americanos consideram positiva a forma como Obama lida com a crise. Na semana passada, o índice era de 29%. Anteontem, a principal responsável pelo setor na administração Obama pediu demissão.

Passeando por uma praia atingida pelo vazamento, Obama afirmou que "obviamente" seu governo está preocupado. "Vamos consertar esse problema", prometeu. No dia anterior, ele assumiu responsabilidade, mas não aceitou críticas de que agiu tardiamente.