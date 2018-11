Operação para içar barco do Lago Paranoá será concluída nesta segunda

A tentativa de retirar o barco Imagination do Lago Paranoá, em Brasília, foi suspensa mais uma vez na tarde deste domingo, 29. A equipe responsável pelo trabalho retomará as atividades nesta segunda-feira, 30, por volta das 8h. Segundo o Corpo de Bombeiros, nesta tarde foi possível elevar aproximadamente mais 7 metros do barco para a superfície. A embarcação pesa 15 toneladas.

Agora há apenas 9 metros da embarcação submersos. A equipe conseguiu ainda deixá-la a 70 metros da margem do lago. Seus vidros também foram quebrados, o que facilitou o transporte. Nesta segunda devem ser retirados os materiais pesados que estão dentro do Imagination, para deixá-lo ainda mais leve. De acordo com a major Vanessa Signale, do Corpo de Bombeiros, nesta segunda a intenção é rebocar o barco para mais perto da margem para ser entregue à Polícia Civil, que fará o trabalho de perícia. Cerca de 50 militares trabalham no local há quatro dias para tentar retirar a embarcação do lago.

Nove pessoas, entre elas um bebê de 1 ano, morreram no naufrágio, ocorrido no domingo passado, 22. O corpo da última vítima, o garçom Hadnilton José de Oliveira, de 31 anos, foi resgatado na quinta-feira, 26. Com capacidade para 92 pessoas, a embarcação tinha 102 a bordo e apresentava defeitos mecânicos e rachadura no tubo de flutuação.

Com informações da Agência Brasil