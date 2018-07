Operação para prender traficante no RJ detém quinze Quinze pessoas foram detidas e quatro ficaram feridas durante operação policial no morro da Serrinha, em Madureira, na zona norte do Rio. O objetivo da ação era prender Walace de Brito Trindade, de 27 anos. Conhecido como Lacosta, ele é apontado como chefe do tráfico de drogas local. Os feridos foram encaminhados ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, onde estão custodiados.