Operação para recapturar traficante deixa três mortos Um suspeito de participar do resgate do traficante Diogo de Souza Feitoza, retirado de uma delegacia do Rio na semana passada, foi baleado e morreu, nesta terça, durante operação da Polícia Civil nas favelas do Jacarezinho e do Mandela, na zona norte do Rio. A ação tinha o objetivo de recapturar Feitoza, mas ele não foi encontrado. Outros dois homens foram mortos durante a ação, e nove suspeitos foram presos. Houve apreensão de entorpecentes e de material para embalar drogas.