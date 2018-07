Operação para recuperar viatura do Exército envolve 950 Uma viatura do Exército foi furtada na última quinta-feira, 11, em Taguatinga (DF). Dentro do veículo estavam uma pistola com 15 cartuchos. Segundo o setor de comunicação social do Exército, logo após o furto, iniciou-se uma operação de inteligência com o apoio dos órgãos de segurança pública para recuperar os equipamentos.