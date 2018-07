Operação Patrimônio prende mais cinco no RS Mais cinco pessoas foram presas hoje no Rio Grande do Sul, em investigações paralelas à Operação Patrimônio, deflagrada ontem no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Em Alvorada, foram cumpridos três mandados de prisão temporária contra duas mulheres e um homem, investigados por estelionato, e duas pessoas foram presas em flagrante portando documento falso - uma delas portava uma espingarda. No total, até agora 67 pessoas foram presas. A quadrilha falsificava documentos para realizar compras, principalmente de telefones celulares, que eram revendidos a outros criminosos e a terceiros. Também foi apurado na investigação a compra de veículos por meio de financiamento e a retirada de automóveis de depósitos públicos, com documentos e procurações falsas. A investigação desta célula criminosa também surgiu a partir da prisão de Sandro Gordo.