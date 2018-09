Operação policial combate tráfico de mulheres em SP Agentes da Delegacia de Combate ao Tráfico de Seres Humanos, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), estão realizando, desde as 20h de ontem, uma operação em prostíbulos localizados na zona sul da capital paulista. O objetivo dos policiais é desbaratar um esquema criminoso responsável pelo agenciamento de jovens, muitas vindas do Nordeste e algumas inclusive menores de 18 anos, para a capital paulista com a promessa de emprego. Ao chegarem em São Paulo, as jovens, vítimas de um golpe, acabam morando nas próprias casas noturnas e, sem dinheiro para voltar para o estado ou cidade de origem, são obrigadas a trabalhar como garotas de programa para sobreviver. Dois prostíbulos foram alvos dos agentes do DHPP na noite de ontem: o American Show, em Moema, e o Panthers Night Club, em Santo Amaro. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, no prostíbulo de Moema os policiais encontraram 27 garotas; várias delas vieram de estados do Nordeste e pelo menos 10 moram no local, onde há 7 quartos. O gerente da American Show foi detido para prestar esclarecimentos no DHPP. Na porta do prostíbulo já foi colocado uma placa indicado que o local será lacrado. O mesmo ocorrerá com a casa noturna de Santo Amaro, onde 3 garotas de programa foram encontradas. No local, há cinco quartos, que são usados tanto como dormitórios pelas garotas que lá moram quanto para os programas com clientes da casa.