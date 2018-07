Operação policial congestiona trânsito na Av.do Estado O motorista que trafega pela região central de São Paulo nesta terça-feira, 14, enfrenta lentidão na Avenida do Estado por conta de um bloqueio montado no cruzamento da Avenida Mercúrio desde das 5h30. Às 8h, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), três faixas da avenida estavam interditadas para uma perícia policial, causando 3,8 km de fila. Há reflexos em diversas ruas do centro e a CET recomenda evitar as proximidades.