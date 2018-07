Operação policial deixa deixa 4 mortos na Bahia Duas mulheres e dois homens, apontados pela polícia como integrantes de uma quadrilha de tráfico de drogas de Feira de Santana, 110 quilômetros a oeste de Salvador (BA), morreram, na madrugada de hoje, durante uma operação da Polícia Civil no Conjunto Feira X, na periferia da cidade. De acordo com o titular da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, Marcelo Novo, à frente da operação, o grupo estava sendo investigado há dois meses, apontado como autor de "diversos homicídios na cidade". Segundo o delegado, os policiais foram recebidos a tiros quando chegaram ao local onde estavam os acusados. Novo afirma que os policiais encontraram com os suspeitos uma granada, quatro coletes à prova de bala, três pistolas, um revólver e pequenas quantidades de cocaína e maconha.