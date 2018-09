Operação policial deixa quatro mortos em Salvador

Quatro supostos traficantes morreram na quarta-feira, 19, durante uma operação policial no bairro Santa Cruz, em Salvador, na Bahia. Outros sete suspeitos de tráfico de drogas foram presos. A operação foi realizada pela 40ª Companhia Independente da Polícia Militar com o apoio das Rondas Especiais (Rondesp) e Rondas Tático Móveis (Rotamo). De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, a Polícia Militar foi ao local após receber uma denúncia de que um grupo de dez homens armados estaria ameaçando moradores da região. Durante a abordagem policial, os suspeitos atiraram contra os policiais militares e invadiram uma casa, fazendo refém uma criança de sete anos. No decorrer da ação, a criança foi liberada e na troca de tiros quatro homens foram alvejados e socorridos para o Hospital Geral, onde não resistiram aos ferimentos. Os outros sete suspeitos foram presos e encaminhados à Delegacia de Furtos e Roubos. "Eles são traficantes de alta periculosidade, que agiam na região da Santa Cruz e no bairro de São Marcos, acusados de diversos homicídios, e que ameaçavam, inclusive, policiais militares", destaca o Major Ramalho Neto, comandante da 40ª CIPM.