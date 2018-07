Operação policial deixa quatro mortos no Rio Quatro suspeitos foram mortos durante uma operação promovida hoje pelos policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) para combater o tráfico de entorpecentes na favela do Mandela, em Manguinhos, zona norte do Rio. Segundo a PM, o quarteto estava em um depósito de drogas e recebeu os policiais a tiros. Eles chegaram a ser socorridos, mas morreram no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, também na zona norte da cidade.