Operação policial detém 267 pessoas no interior de SP A Polícia Civil de São Paulo prendeu 267 pessoas nesta terça-feira, 17, em operação de combate a crimes contra o patrimônio e ao tráfico de drogas no interior do Estado. Foram apreendidos mais de 18 quilos de drogas, 19 armas de fogo, 38 máquinas caça-níqueis e seis mil DVDs piratas.