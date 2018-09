Operação policial na Cidade de Deus deixa dois mortos Duas pessoas morreram durante confronto com a Polícia Militar (PM) na Cidade de Deus, na zona oeste do Rio de Janeiro, e uma pessoa foi presa. Segundo a corporação, a dupla ficou ferida durante confronto com policiais. Eles foram encaminhados para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas não resistiram. Um homem foi preso e uma arma apreendida. Treze escolas públicas da região e três creches fecharam as portas. Segundo informações da Secretaria municipal de Educação do Rio, as escolas resolveram não abrir por conta da operação da PM, que começou na madrugada de hoje, para reprimir o tráfico de drogas. Cerca de 7.730 alunos ficaram sem aulas. O comércio também foi fechado.