Operação policial no Rio termina com seis mortos Seis pessoas morreram ontem em operação da Polícia Civil em duas favelas do Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro, para desarticular quadrilhas de roubos de carro que se escondem no local. Entre os mortos foi identificado o traficante Alessandro Francelino dos Santos, o Pitoco. Ele era acusado de ter assassinado o repórter fotográfico do jornal "O Dia" André Alexandre Azevedo, de 34 anos, em tentativa de assalto em fevereiro de 2009. A polícia admite que um dos mortos não tinha anotações criminais.