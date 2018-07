Operação policial prende 10 acusados de assalto em PE Dez pessoas foram presas hoje acusados por roubos na Região Metropolitana do Recife, em Pernambuco. Um policial militar da cidade de Nazaré da Mata foi detido suspeito de fornecer armas e de participar de uma quadrilha de assaltos, segundo informou a polícia. A ação contou com mais de cem policiais civis e militares, para cumprir 21 mandados de prisão. De acordo com a corporação, nove pessoas já estavam presas acusadas de outros crimes - dez foram detidas hoje, entre elas uma que foi presa em flagrante. Três pessoas estão foragidas.